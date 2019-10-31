Определилась соперница Свитолиной в полуфинале итогового турнира
31 октября, 2019, 19:13
Соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира-2019 будет швейцарка Белинда Бенчич
Об этом сообщает официальный twitter WTA.
В матче группового раунда итогового турнира-2019 швейцарка Белинда Бенчич выиграла первую партию против нидерландки Бертенс со счетом 7-5. После этого представитель Нидерландов решила отказаться от продолжения борьбы, что означало автоматическую победу Бенчич.
Победа швейцарки означает, что она заняла второе место в Красной группе и сыграет в полуфинале Итогового турнира с украинкой Элиной Свитолиной.
. @BelindaBencic advances to the semifinals of the- WTA (@WTA) 31 октября 2019 г.
the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bertens retires early amidst second set pic.twitter.com/9bCVtIXD1o
- 30 октября канадка Бьянка Андрееску, которая должна была играть против украинки Элины Свитолиной в 3-м туре Итогового турнира WTA, прекратила участие в соревнованиях из-за травмы.
- Напомним, 30 октября Элина Свитолина во 2-м туре Итогового турнира WTA победила румынку Симону Халеп и досрочно вышла в полуфинал.
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