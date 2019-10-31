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Espreso.tvСпортОпределилась соперница Свитолиной в полуфинале итогового турнира

Определилась соперница Свитолиной в полуфинале итогового турнира


фото: REUTERS
Соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира-2019 будет швейцарка Белинда Бенчич

Об этом сообщает официальный twitter WTA.

В матче группового раунда итогового турнира-2019 швейцарка Белинда Бенчич выиграла первую партию против нидерландки Бертенс со счетом 7-5. После этого представитель Нидерландов решила отказаться от продолжения борьбы, что означало автоматическую победу Бенчич.

Победа швейцарки означает, что она заняла второе место в Красной группе и сыграет в полуфинале Итогового турнира с украинкой Элиной Свитолиной.

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