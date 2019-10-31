Определилась соперница Свитолиной в полуфинале итогового турнира

31 октября, 2019, 19:13

Соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира-2019 будет швейцарка Белинда Бенчич

Об этом сообщает официальный twitter WTA.

В матче группового раунда итогового турнира-2019 швейцарка Белинда Бенчич выиграла первую партию против нидерландки Бертенс со счетом 7-5. После этого представитель Нидерландов решила отказаться от продолжения борьбы, что означало автоматическую победу Бенчич.

Победа швейцарки означает, что она заняла второе место в Красной группе и сыграет в полуфинале Итогового турнира с украинкой Элиной Свитолиной.

. @BelindaBencic advances to the semifinals of the

the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bertens retires early amidst second set pic.twitter.com/9bCVtIXD1o - WTA (@WTA) 31 октября 2019 г.