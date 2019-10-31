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Espreso.tvОбществоОккупанты увеличили количество обстрелов: били из запрещенных минометов и снайперского оружия

Оккупанты увеличили количество обстрелов: били из запрещенных минометов и снайперского оружия

В среду, 30 октября, российские оккупанты в Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы вблизи Красногоровки из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного, на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские захватчики обстреляли украинских военных вблизи Крымского из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм, у Зайцева - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из стрелкового оружия, около Южного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Орехового - из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 31 октября по состоянию на 07:00 враг огневой активности не проявлял.

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