Офис Президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортации крымских татар в 1944 году

31 октября, 2019, 15:51

Офис Президента Украины передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающиеся депортации крымских татар в 1944 году

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, сообщает пресс служба президента.

По словам Смирнова, что месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, получена информация и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, "издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом".

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа.

Он уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, по которым применяли пытки.

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