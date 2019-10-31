 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНе только "Верба": в СНБО рассказали, какое оружие Украина производит самостоятельно

Не только "Верба": в СНБО рассказали, какое оружие Украина производит самостоятельно


фото: inforesist.
В Украине уже наладили выпуск большого количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения

Об этом в интервью "апостроф" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

"На сегодняшний день Украина производит самостоятельно не только реактивную систему залпового огня "Верба", которая является украинской модернизацией БМ-21 "Град", но и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК)", - заявил Кривонос.

По его словам, ПТРК производятся не только для потребностей Украины, но и продаются за границу.

"Главное - не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники ... Например, тех же самых БМП. Да и БТР мы можем делать гораздо лучше, чем сейчас", - отметил Кривонос.

Он добавил, что в Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения.

"Если каждый производитель будет знать, что с той или иной номенклатуры в него гарантированно будут заказы в ближайшие 5-10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить", - отметил заместитель секретаря СНБО.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать