Не только "Верба": в СНБО рассказали, какое оружие Украина производит самостоятельно
Об этом в интервью "апостроф" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.
"На сегодняшний день Украина производит самостоятельно не только реактивную систему залпового огня "Верба", которая является украинской модернизацией БМ-21 "Град", но и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК)", - заявил Кривонос.
По его словам, ПТРК производятся не только для потребностей Украины, но и продаются за границу.
"Главное - не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники ... Например, тех же самых БМП. Да и БТР мы можем делать гораздо лучше, чем сейчас", - отметил Кривонос.
Он добавил, что в Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения.
"Если каждый производитель будет знать, что с той или иной номенклатуры в него гарантированно будут заказы в ближайшие 5-10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить", - отметил заместитель секретаря СНБО.
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