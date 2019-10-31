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Espreso.tvОбществоНАТО предоставило Украине 40 млн евро на штабы, кибероборону и реабилитацию

НАТО предоставило Украине 40 млн евро на штабы, кибероборону и реабилитацию


фото: reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс выделил на поддержку Украины более 40 млн евро

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты". - сказал генсек Альянса.

  • Столтенберг выступил в Верховной Раде и подчеркнул, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.
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