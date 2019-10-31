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Espreso.tvОбществоНафтогаз привлечет юристов за 350 тыс. евро для поддержки отделения ГТС

Нафтогаз привлечет юристов за 350 тыс. евро для поддержки отделения ГТС

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлечет голландскую компанию Van Holland Gijzen Advocaten en Notarissen (HVG Law LLP) к оказанию юридической поддержки процесса реструктуризации компании для отделения газотранспортной системы Украины (анбандлинга).

Услуги нидерландской компании будут стоить Украине 350 тыс. евро, передает УНИАН .

По информации в системе государственных закупок ProZorro, тендерный комитет НАК принял решение заключить с компанией соответствующий договор сроком до конца 2020 года.

Согласно тендерной документации, HVG Law должен предоставить юридические услуги по вопросам, связанным с процедурой проведения анбандлинга Нафтогаза, с целью выполнения требований отделения и независимости оператора газотранспортной системы (ГТС) в соответствии с законом "О рынке природного газа" и законодательством Европейского союза.

Также HVG Law должна будет сопровождать процесс привлечения квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины.

  • Напомним, что в декабре 2018 года правительство приняло решение передать ОАО "Магистральные газопроводы Украины" во временное управление НАК "Нафтогаз Украины". После этого Владимир Гройсман планировал вывести МГУ из подчинения Нафтогаза.
  • Как отмечается в постановлении Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров № 496 от 1 июля 2016 года", правительство постановляет Нафтогазу утвердить в 10-дневный срок со дня опубликования постановления и представить в Кабинет министров детализированный план мероприятий по реализации задач, определенных планом реструктуризации Нафтогаза с целью разделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа.
  • 24 октября Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами "Магистральных газопроводов Украины" от Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Министерство финансов.
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