Нафтогаз привлечет юристов за 350 тыс. евро для поддержки отделения ГТС

31 октября, 2019, 10:18

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлечет голландскую компанию Van Holland Gijzen Advocaten en Notarissen (HVG Law LLP) к оказанию юридической поддержки процесса реструктуризации компании для отделения газотранспортной системы Украины (анбандлинга).

Услуги нидерландской компании будут стоить Украине 350 тыс. евро, передает УНИАН .

По информации в системе государственных закупок ProZorro, тендерный комитет НАК принял решение заключить с компанией соответствующий договор сроком до конца 2020 года.

Согласно тендерной документации, HVG Law должен предоставить юридические услуги по вопросам, связанным с процедурой проведения анбандлинга Нафтогаза, с целью выполнения требований отделения и независимости оператора газотранспортной системы (ГТС) в соответствии с законом "О рынке природного газа" и законодательством Европейского союза.

Также HVG Law должна будет сопровождать процесс привлечения квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины.