Нафтогаз привлечет юристов за 350 тыс. евро для поддержки отделения ГТС
Услуги нидерландской компании будут стоить Украине 350 тыс. евро, передает УНИАН .
По информации в системе государственных закупок ProZorro, тендерный комитет НАК принял решение заключить с компанией соответствующий договор сроком до конца 2020 года.
Согласно тендерной документации, HVG Law должен предоставить юридические услуги по вопросам, связанным с процедурой проведения анбандлинга Нафтогаза, с целью выполнения требований отделения и независимости оператора газотранспортной системы (ГТС) в соответствии с законом "О рынке природного газа" и законодательством Европейского союза.
Также HVG Law должна будет сопровождать процесс привлечения квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины.
- Напомним, что в декабре 2018 года правительство приняло решение передать ОАО "Магистральные газопроводы Украины" во временное управление НАК "Нафтогаз Украины". После этого Владимир Гройсман планировал вывести МГУ из подчинения Нафтогаза.
- Как отмечается в постановлении Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров № 496 от 1 июля 2016 года", правительство постановляет Нафтогазу утвердить в 10-дневный срок со дня опубликования постановления и представить в Кабинет министров детализированный план мероприятий по реализации задач, определенных планом реструктуризации Нафтогаза с целью разделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа.
- 24 октября Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами "Магистральных газопроводов Украины" от Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Министерство финансов.
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