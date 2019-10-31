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Espreso.tvОбществоНачал работу Львовский форум по безопасности 2019

Начал работу Львовский форум по безопасности 2019

Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал работу 31 октября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове

Открыли форум сопредседатели и модераторы нынешнего форума Оксана Сыроид, лидер партии "Объединение "Самопомич" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.

Оксана Сыроид в приветственной речи подчеркнула важность тематики нынешнего форума из-за российской агрессии и вспомнила слова Николы Макиавелли, который говорил, что каждый правитель для того, чтобы быть успешным, чтобы защитить себя и свою страну, должен знать историю и географию, чтобы не повторять ошибок. Генерал Бен Ходжес отметил важность экспертного формата форума и участия молодежи.

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Оксана Сыроид напомнила, что форум проводится уже в третий раз во Львове. "Первый форум - это было рождение. В прошлом году состоялось крещение, потому что мы получили крестного отца форума: генерал Ходжес стал сопредседателем форума. А в этом году мы стали взрослыми. Форум находит новых партнеров, спикеров. Хочу за это всех вас поблагодарить", - отметила она.

null В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.

31 октября состоятся дискуссии:

- История: изучили ли мы ее уроки?
- Понимание и отрицание угроз
- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права
- Ответ на угрозу: военное измерение

На 1 ноября запланированы дискуссии:

- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи
- Украинские военнопленные: без статуса, но с надеждой вернуться домой
- Медиа как критическая инфраструктура
- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?

В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмайера, особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

  • Организаторы форума: ОО " Институт Просвещения ", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.
  • Львовский форум происходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождения.
  • Информационные партнеры: Український тиждень, KyivPost, Zaxid.net, Фактор Безопасности, Цензор.НЕТ, Общественное радио
  • Телевизионные партнеры: Эспрессо, Канал 24, Первый Западный
  • Эксклюзивный радиопартнер - радио "Первое".
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