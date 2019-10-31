Начал работу Львовский форум по безопасности 2019
Открыли форум сопредседатели и модераторы нынешнего форума Оксана Сыроид, лидер партии "Объединение "Самопомич" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.
Оксана Сыроид в приветственной речи подчеркнула важность тематики нынешнего форума из-за российской агрессии и вспомнила слова Николы Макиавелли, который говорил, что каждый правитель для того, чтобы быть успешным, чтобы защитить себя и свою страну, должен знать историю и географию, чтобы не повторять ошибок. Генерал Бен Ходжес отметил важность экспертного формата форума и участия молодежи.
Оксана Сыроид напомнила, что форум проводится уже в третий раз во Львове. "Первый форум - это было рождение. В прошлом году состоялось крещение, потому что мы получили крестного отца форума: генерал Ходжес стал сопредседателем форума. А в этом году мы стали взрослыми. Форум находит новых партнеров, спикеров. Хочу за это всех вас поблагодарить", - отметила она.
В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.
31 октября состоятся дискуссии:
- История: изучили ли мы ее уроки?
- Понимание и отрицание угроз
- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права
- Ответ на угрозу: военное измерение
На 1 ноября запланированы дискуссии:
- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи
- Украинские военнопленные: без статуса, но с надеждой вернуться домой
- Медиа как критическая инфраструктура
- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?
В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.
Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмайера, особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.
- Организаторы форума: ОО " Институт Просвещения ", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.
- Львовский форум происходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождения.
- Информационные партнеры: Український тиждень, KyivPost, Zaxid.net, Фактор Безопасности, Цензор.НЕТ, Общественное радио
- Телевизионные партнеры: Эспрессо, Канал 24, Первый Западный
- Эксклюзивный радиопартнер - радио "Первое".
Читайте также
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
Читайте также
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение