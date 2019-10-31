НАБУ показало схему, как Дубневич мог завладеть 93 млн грн Укрзализныци. Видео

31 октября, 2019, 14:53

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

Дубневича подозревают по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денег из бюджета АО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях.

Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

31 октября Рада поддержала представление Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста Ярослава Дубневича.