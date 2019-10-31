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Espreso.tvОбществоНАБУ показало схему, как Дубневич мог завладеть 93 млн грн Укрзализныци. Видео

НАБУ показало схему, как Дубневич мог завладеть 93 млн грн Укрзализныци. Видео

31 октября Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о подозрении народному депутату IX созыва Ярославу Дубневичу

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

Дубневича подозревают по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денег из бюджета АО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях.

Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

31 октября Рада поддержала представление Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста Ярослава Дубневича.

 

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