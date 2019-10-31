НАБУ показало схему, как Дубневич мог завладеть 93 млн грн Укрзализныци. Видео
Об этом сообщает пресс служба НАБУ.
Дубневича подозревают по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денег из бюджета АО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях.
Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.
31 октября Рада поддержала представление Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста Ярослава Дубневича.
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