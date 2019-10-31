На контролируемой турками территории Сирии взорвался автомобиль, 8 погибших

31 октября, 2019, 16:12

В Сирии у границы с Турцией взорвался заминированный автомобиль, погибли 8 человек

Об этом сообщает DW .

Отмечается, что инцидент произошел в городе Африн - регионе с преимущественно курдским населением, который с 2018 года находится под контролем турок и подконтрольных им местных группировок.

"В городе Африн на одной из оживленных торговых площадей взорвался заминированный автомобиль. На фотографиях, выложенных в соцсетях, видны пожары и разрушения", - говорится в сообщении.