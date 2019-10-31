На контролируемой турками территории Сирии взорвался автомобиль, 8 погибших
31 октября, 2019, 16:12
В Сирии у границы с Турцией взорвался заминированный автомобиль, погибли 8 человек
Об этом сообщает DW .
Отмечается, что инцидент произошел в городе Африн - регионе с преимущественно курдским населением, который с 2018 года находится под контролем турок и подконтрольных им местных группировок.
"В городе Африн на одной из оживленных торговых площадей взорвался заминированный автомобиль. На фотографиях, выложенных в соцсетях, видны пожары и разрушения", - говорится в сообщении.
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