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Espreso.tvОбществоНа Филиппинах произошло еще одно мощное землетрясение, есть погибшие

На Филиппинах произошло еще одно мощное землетрясение, есть погибшие


фото: reuters
В результате мощного землетрясения магнитудой 6,5 на филиппинском острове Минданао погибли пять человек

Об этом сообщает Express со ссылкой на Геологическую службу США

"В результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао, в провинции Северная Котабато в четверг погибли 5 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, магнитуда землетрясения составила 6,5.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине в 10 км.

Отмечается, что в регионе проживает около 1,6 миллиона человек.

Ранее, во вторник, в результате мощного землетрясения в филиппинской провинции Котабато, по последним данным, погибли девять человек, еще около 400 человек получили ранения.

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