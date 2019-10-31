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Espreso.tvОбществоНа фоне разведения войск: РФ готовит военные учения в ОРДЛО, - разведка

На фоне разведения войск: РФ готовит военные учения в ОРДЛО, - разведка


фото: focus.ua
На фоне процессов разведения войск русская оккупационная власть в ОРДЛО объявила о проведении совместных учений с привлечением как оккупационных администраций, так и подразделений российско-оккупационных войск и других незаконных вооруженных формирований

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что в рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления оккупационных войск и вывод на полигоны подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для отработки практических действий на местности.

В то же время военные комиссариаты оккупационных администраций в адрес предприятий рассылают повестки о призыве рабочих на военные сборы.

"Контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - сообщила разведка.

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