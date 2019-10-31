Матч "Динамо" - "Шахтер" установил рекорд в YouTube
31 октября, 2019, 19:31
Главный матч 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" посмотрели более 340 тыс. зрителей в youtube, что является рекордом киевского клуба
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Главное украинское противостояние украинского футбола "Динамо" - "Шахтер" в Кубке страны транслировалось не только по телевидению, но и в интернете, в частности на официальном youtube-канале киевского клуба.
Просмотр поединка собрал более 340 тыс. болельщиков из более чем 70 стран мира. Это рекорд просмотров youtube-канала киевского клуба. Футбольное шоу длилось почти три с половиной часа и включало экспертную студию до, во время перерыва и после матча.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2: 1 .
- В другом матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
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