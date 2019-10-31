Маск пожертвовал миллион долларов на посадку деревьев и сменил имя на Treelon
31 октября, 2019, 13:30
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал экологическую компанию #TeamTrees и пожертвовал 1 млн долларов на высадку деревьев
Маск ответил на твит блогера MrBeast, инициатора кампании по высадке деревьев, и попросил разъяснить ему суть TeamTrees.
В комментариях Маску все объяснили и он написал: "Хорошо, звучит законно. Пожертвую $1 миллион", - и изменил свое имя в Twitter на Treelon (Tree - дерево с англ.)
По правилам кампании, посадка одного дерева стоит $1 доллар, то есть Макс проспонсировал посадку миллиона деревьев.
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