Маск пожертвовал миллион долларов на посадку деревьев и сменил имя на Treelon

31 октября, 2019, 13:30

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал экологическую компанию #TeamTrees и пожертвовал 1 млн долларов на высадку деревьев

Маск ответил на твит блогера MrBeast, инициатора кампании по высадке деревьев, и попросил разъяснить ему суть TeamTrees.

В комментариях Маску все объяснили и он написал: "Хорошо, звучит законно. Пожертвую $1 миллион", - и изменил свое имя в Twitter на Treelon (Tree - дерево с англ.)

По правилам кампании, посадка одного дерева стоит $1 доллар, то есть Макс проспонсировал посадку миллиона деревьев.