Ломаченко будет представлять Украину на Олимпиаде-2020
Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
Василий Ломаченко в качестве спортсмена-посла вошел в рабочую группу МОК (Международного олимпийского комитета), которая будет заниматься организацией квалификационных соревнований Олимпиады-2020 и непосредственно самого боксерского турнира на Играх в Токио.
Спортсмены-послы были избраны голосованием, которое проводили национальные олимпийские комитеты, комиссии спортсменов НОК, а также федерации бокса стран.
31-летний Василий Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом. В 2008 году в Пекине украинец выиграл золото в категории до 57 кг, а в 2012 году в Лондоне победил в весе до 60 кг.
Сейчас Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и обладателем "франчайзингового" титула WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 24 октября Василия Ломаченко лишили титула WBC в легком весе и предоставили ему звание франчайзингового чемпиона мира.
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