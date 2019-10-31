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Espreso.tvСпортЛомаченко будет представлять Украину на Олимпиаде-2020

Ломаченко будет представлять Украину на Олимпиаде-2020


фото: fightnews.info
Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко стал послом рабочей группы МОК, которая будет заниматься организацией боксерского турнира на Играх-2020 в Токио

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Василий Ломаченко в качестве спортсмена-посла вошел в рабочую группу МОК (Международного олимпийского комитета), которая будет заниматься организацией квалификационных соревнований Олимпиады-2020 и непосредственно самого боксерского турнира на Играх в Токио.

Спортсмены-послы были избраны голосованием, которое проводили национальные олимпийские комитеты, комиссии спортсменов НОК, а также федерации бокса стран.

31-летний Василий Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом. В 2008 году в Пекине украинец выиграл золото в категории до 57 кг, а в 2012 году в Лондоне победил в весе до 60 кг.

Сейчас Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и обладателем "франчайзингового" титула WBC (Всемирного боксерского совета).

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