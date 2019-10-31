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Espreso.tvОбществоКомитет рекомендовал ВР поддержать законопроект о ликвидации "площадок Яценко"

Комитет рекомендовал ВР поддержать законопроект о ликвидации "площадок Яценко"

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении доработанный законопроект о ликвидации "площадок Яценко" № 2047-Д

Об этом написала депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в Facebook.

Заседание комитета состоялось в перерыве после утреннего заседания.

"Финансовый комитет рекомендовал ВРУ принять в первом чтении 2047-д", - сообщила Пидласа.

При этом она отметила, что комитет поддержал доработанный законопроект в редакции главы подкомитета по вопросам местных налогов и сборов финансового комитета Марьяна Заблоцкого.

"Он будет сегодня зарегистрирован на основании решения комитета", - добавила Пидласого.

  • Ранее глава подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев заявил, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о ликвидации "площадок Яценко".
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