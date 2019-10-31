Комитет рекомендовал ВР поддержать законопроект о ликвидации "площадок Яценко"
31 октября, 2019, 18:50
Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении доработанный законопроект о ликвидации "площадок Яценко" № 2047-Д
Об этом написала депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в Facebook.
Заседание комитета состоялось в перерыве после утреннего заседания.
"Финансовый комитет рекомендовал ВРУ принять в первом чтении 2047-д", - сообщила Пидласа.
При этом она отметила, что комитет поддержал доработанный законопроект в редакции главы подкомитета по вопросам местных налогов и сборов финансового комитета Марьяна Заблоцкого.
"Он будет сегодня зарегистрирован на основании решения комитета", - добавила Пидласого.
- Ранее глава подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев заявил, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о ликвидации "площадок Яценко".
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