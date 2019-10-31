Хакеры и тролли РФ повлияли на выборы в США в 2016 году, - экс-директор ЦРУ

31 октября, 2019, 14:37

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что российское вмешательство в выборы президента США 2016 изменило мнение избирателей

Об этом сообщает RFE/RL.

Во время выступления перед Национальным пресс-клубом в Вашингтоне 30 октября Бреннан заявил, что "лично уверен, что эти российские усилия изменили мнение хотя бы одного избирателя".

Вместе с тем он отметил, что ЦРУ не оценивали российское влияние кампании на голосование, потому Бреннан не смог назвать точное количество американцев, которые подверглись этому.

"Был ли это один избиратель, или миллион избирателей, я не знаю", - отметил он.

Бреннан занимал должность директора ЦРУ в администрации президента Барака Обамы в период с 2013 по 2017 год.

Несколько официальных расследований пришли к выводу, что российские хакеры и тролли стояли за кампанией влияния на общественное мнение американцев через различные каналы накануне выборов 2016 года.

Кремль неизменно отрицает вмешательство в выборы за рубежом.

Согласно опубликованной в прошлом году комитетом по разведке Сената США рассекреченной части доклада, подготовленной при участии Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности, Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году.