Катастрофа МН17: в Bellingcat предполагают появление новых подозреваемых
31 октября, 2019, 11:21
Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat не исключает, что в деле могут появиться новые подозреваемые
Об этом Элиот Хиггинс рассказал в интервью " Укринформа".
Основатель Bellingcat сообщил, что он и его команда хорошо осведомлены о структуре, которая привела к катастрофе МН17.
"Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже", - отметил Хиггинс.
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