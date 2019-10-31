Катастрофа МН17: в Bellingcat предполагают появление новых подозреваемых

31 октября, 2019, 11:21

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat не исключает, что в деле могут появиться новые подозреваемые

Об этом Элиот Хиггинс рассказал в интервью " Укринформа".

Основатель Bellingcat сообщил, что он и его команда хорошо осведомлены о структуре, которая привела к катастрофе МН17.

"Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже", - отметил Хиггинс.