ГБР и СБУ обыскивают Николаевскую таможню

31 октября, 2019, 15:13

Обыски на Николаевской таможне якобы проводят по делу о контрабанде минеральных удобрений во времена бывшего руководства

Об этом сообщает Николаевская таможня ГФС в Facebook.

"Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия СБУ и ГБР, которые происходят на территории таможни и связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений", - заявил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

По словам Криля, он лично обратился к ГБР относительно возможных неправомерных действий предыдущего руководства таможни.

В частности, речь идет о том, что через таможню пропустили 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство несло убытки на сумму 162, 7 млн грн.

Отмечается, что правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения по ст. 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением".