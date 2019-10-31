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Espreso.tvОбществоГБР и СБУ обыскивают Николаевскую таможню

ГБР и СБУ обыскивают Николаевскую таможню


фото: mk.sfs.gov.ua
Обыски на Николаевской таможне якобы проводят по делу о контрабанде минеральных удобрений во времена бывшего руководства

Об этом сообщает Николаевская таможня ГФС в Facebook.

"Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия СБУ и ГБР, которые происходят на территории таможни и связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений", - заявил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

По словам Криля, он лично обратился к ГБР относительно возможных неправомерных действий предыдущего руководства таможни.

В частности, речь идет о том, что через таможню пропустили 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство несло убытки на сумму 162, 7 млн грн.

Отмечается, что правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения по ст. 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением".

 

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