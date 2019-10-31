Гайворонского обвинили в правонарушении из-за поста о Путине, - адвокат
31 октября, 2019, 16:51
Крымского журналиста и активиста Евгения Гайворонского обвинили в административном правонарушении по статье о "разжигании ненависти либо вражды" за сообщение о президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает проект Крым.Реалии со ссылкой на адвоката.
Согласно материалам дела, журналиста обвиняют из-за публикации в Facebook от 7 октября.
"Опубликовал текстовый комментарий в отношении президента России, согласно заключению эксперта, есть высказывания, в которых негативно оценивается человек, обозначенный как "Президент В.В. Путин", по признаку принадлежности к государственной власти. Этот комментарий выраженный в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, чем выразил явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в России", - говорится в протоколе.
- В аннексированном Крыму 22 октября силовики оккупанта задержали ялтинского активиста и журналиста Евгения Гайворонского
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