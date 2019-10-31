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Espreso.tvОбществоГайворонского обвинили в правонарушении из-за поста о Путине, - адвокат

Гайворонского обвинили в правонарушении из-за поста о Путине, - адвокат


фото: rfe
Крымского журналиста и активиста Евгения Гайворонского обвинили в административном правонарушении по статье о "разжигании ненависти либо вражды" за сообщение о президента РФ Владимира Путина

Об этом сообщает проект Крым.Реалии со ссылкой на адвоката.

Согласно материалам дела, журналиста обвиняют из-за публикации в Facebook от 7 октября.

"Опубликовал текстовый комментарий в отношении президента России, согласно заключению эксперта, есть высказывания, в которых негативно оценивается человек, обозначенный как "Президент В.В. Путин", по признаку принадлежности к государственной власти. Этот комментарий выраженный в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, чем выразил явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в России", - говорится в протоколе.

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