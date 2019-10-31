Facebook обнаружил в Африке новые сети распространения российской пропаганды

31 октября, 2019, 10:32

Перед американскими выборами 2020 Россия испытывает новые тактики дезинформации в масштабной кампании по Африке на Facebook

Об этом пишет The New York Times.

Так, Facebook заявил в среду, что он устранил три поддерживаемые Россией сети влияния на своем сайте, которые были направлены на африканские страны, в частности Мозамбик, Камерун, Судан и Ливию. Компания заявила, что интернет-сети были связаны с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

По данным Facebook, три сети использовали почти 200 фейковый аккаунтов, чтобы охватить более миллиона пользователей.

В отличие от предыдущих кампаний по вмешательству, на этот раз Россия нацелилась на несколько стран, используя арабский язык, сообщает интернет-обсерватория Стэнфорда, которая сотрудничала с Facebook, чтобы разоблачить РФ.

Часть усилий была направлена на пропаганду российской политики, часть - критиковала французскую и американскую политику в Африке. Россияне также работали с жителями африканских стран, чтобы создать учетные записи Facebook, замаскированные под настоящие.

Как отмечается, усилия были в разы больше по объемам, чем те, которые россияне развернули в США в 2016 году. Так, "фабрика троллей" 2016 года в среднем размещала в Facebook 2442 постов в месяц. На этот раз одна из сетей на севере и в центральной Африке разместила, по данным исследователей Стэнфорда, 8900 постов только в октябре.

Кампания подчеркнула, шо Россия продолжает агрессивно испытывать различные методы дезинформации, даже когда ее вмешательство через Интернет находится под наблюдением.

Как отмечается, распространив использование своей тактики на регион, который контролируется менее пристально, чем США и Европа, Россия, похоже, пытается расширить сферу своего влияния в Африке, где начала распространять пропаганду и строить политическую инфраструктуру.

Алекс Стамос, директор Интернет-обсерватории Стэнфорда и бывший руководитель Facebook, заявил, что эта кампания будет иметь последствия для Соединенных Штатов накануне президентских выборов в следующем году.

По его словам, велика вероятность того, что российские группы уже использовали ту же модель работы с местными жителями США, чтобы размещать сообщения в Facebook. Подключив местных жителей, по его словам, россиянам не нужно будет создавать поддельные счета или создавать учетные записи из России, что облегчит их продвижения.