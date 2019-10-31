Экс-помощник Волкера: Белый дом с подачи Джулиани блокировал резолюцию Госдепа по захвату украинских моряков

31 октября, 2019, 11:12

Бывший помощник специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера Кристофер Андерсон заявил, что в ноябре 2018 года Белый дом заблокировал заявление Госдепа об осуждении захвата украинских моряков в Керченском проливе

Об этом сообщает The Guardian.

"В то время как мои коллеги из Государственного департамента быстро подготовили заявление, в котором осуждали Россию за ее эскалацию, высшие должностные лица в Белом доме запретили его обнародовать", - заявил Андерсон.

Он отметил, что ключевую роль в этом сыграл адвокат Трампа Рудольф Джулиани.