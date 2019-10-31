Экс-помощник Волкера: Белый дом с подачи Джулиани блокировал резолюцию Госдепа по захвату украинских моряков
31 октября, 2019, 11:12
Бывший помощник специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера Кристофер Андерсон заявил, что в ноябре 2018 года Белый дом заблокировал заявление Госдепа об осуждении захвата украинских моряков в Керченском проливе
Об этом сообщает The Guardian.
"В то время как мои коллеги из Государственного департамента быстро подготовили заявление, в котором осуждали Россию за ее эскалацию, высшие должностные лица в Белом доме запретили его обнародовать", - заявил Андерсон.
Он отметил, что ключевую роль в этом сыграл адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы". Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Вернуть украинских моряков удалось в рамках обмена пленными с РФ по формуле 35 на 35 7 сентября 2019 года.
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