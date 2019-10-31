Дубилет сокращает штат РГА почти 19 тысяч работников

31 октября, 2019, 10:22

Правительство сокращает штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов. В течение последнего месяца мы провели большую работу по анализу всех функций РГА. Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы", - пояснил министр.

Дубилет привел несколько принципов сокращения.

Часть функций дублируется с объединенными территориальными громадами (ОТГ). Вы знаете, что сейчас проходит процесс децентрализации (который затянулся). В тех регионах, где ОТГ сформировались хотя бы частично, происходит дублирование.

Часть функций оказались устаревшими, неизмеряемыми и неэффективными. Их мы ликвидируем.

Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).

Часть функций объединяются.

По его словам, правительство хочет минимизировать "удар" для тех, кто подлежит сокращению. Например министр рассказал о: