Дубилет сокращает штат РГА почти 19 тысяч работников
31 октября, 2019, 10:22
Правительство сокращает штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций
Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.
"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов. В течение последнего месяца мы провели большую работу по анализу всех функций РГА. Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы", - пояснил министр.
Дубилет привел несколько принципов сокращения.
- Часть функций дублируется с объединенными территориальными громадами (ОТГ). Вы знаете, что сейчас проходит процесс децентрализации (который затянулся). В тех регионах, где ОТГ сформировались хотя бы частично, происходит дублирование.
- Часть функций оказались устаревшими, неизмеряемыми и неэффективными. Их мы ликвидируем.
- Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).
- Часть функций объединяются.
По его словам, правительство хочет минимизировать "удар" для тех, кто подлежит сокращению. Например министр рассказал о:
- Предупреждении сотрудникам за 2 месяца, а также выплату им всех компенсационных расходов, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.
- Вместе со Службой занятости работают над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента освобождения. Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства. Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лица к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирование.
- Привлечение к этому процессу Профсоюзова: через сеть своих региональных представительств они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.
- Совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики планируют в январе запустить курс по ІТ-грамотности. Эти базовые курсы позволят госслужащим бесплатно научиться цифровым навыкам и стать более конкурентными на рынке труда.
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