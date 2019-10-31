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Espreso.tvОбществоЧешский президент Земан назвал Крым частью России

Чешский президент Земан назвал Крым частью России

Президент Чехии Милош Земан по случаю 101 годовщины создания Чехословакии 28 октября пригласил на торжественные мероприятия представителей лояльной к президенту РФ крымскотатарской организации "Къирим бирлиги" ( "Крымское единство)

Об этом пишет чешское издание Denikn.

"Небольшая крымская крымскотатарская организация, которая характеризуется лояльностью к России и ее президенту Владимиру Путину и имеет большой международный успех - участвовала в торжествах 28 октября в Пражском Граде по приглашению президента Чехии Милоша Земана. Он признал Крым частью России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тамила Ниметуллаева из "Къырым бирлигы" ( "Крымская Единство") приняла участие в торжественном приеме вместе со своим мужем - вице-президентом "Крымского единства".

"Къырым бирлигы" в Facebook заявили, что президент Чехии Милош Земан - "европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации".

В то же время прес-секретарь Земана Иржи Овчачек не стал оспаривать утверждение, что Земан признал Крым частью России, передает "Европейская правда".

  • "Къырым бирлигы" ( "Крымское Единство") является маргинальной частью крымскотатарской общины, но играет важную роль в российских и пророссийских СМИ - выступая от имени крымских татар и выражая полную поддержку Москве, которая аннексировала украинский полуостров. Таким образом, он выступает против Меджлиса, который постоянно акцентирует внимание на притеснениях крымских татар российскими властями.

 

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