Чешский президент Земан назвал Крым частью России
Об этом пишет чешское издание Denikn.
"Небольшая крымская крымскотатарская организация, которая характеризуется лояльностью к России и ее президенту Владимиру Путину и имеет большой международный успех - участвовала в торжествах 28 октября в Пражском Граде по приглашению президента Чехии Милоша Земана. Он признал Крым частью России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Тамила Ниметуллаева из "Къырым бирлигы" ( "Крымская Единство") приняла участие в торжественном приеме вместе со своим мужем - вице-президентом "Крымского единства".
"Къырым бирлигы" в Facebook заявили, что президент Чехии Милош Земан - "европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации".
В то же время прес-секретарь Земана Иржи Овчачек не стал оспаривать утверждение, что Земан признал Крым частью России, передает "Европейская правда".
- "Къырым бирлигы" ( "Крымское Единство") является маргинальной частью крымскотатарской общины, но играет важную роль в российских и пророссийских СМИ - выступая от имени крымских татар и выражая полную поддержку Москве, которая аннексировала украинский полуостров. Таким образом, он выступает против Меджлиса, который постоянно акцентирует внимание на притеснениях крымских татар российскими властями.
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