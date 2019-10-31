Чешский президент Земан назвал Крым частью России

31 октября, 2019, 08:42

Президент Чехии Милош Земан по случаю 101 годовщины создания Чехословакии 28 октября пригласил на торжественные мероприятия представителей лояльной к президенту РФ крымскотатарской организации "Къирим бирлиги" ( "Крымское единство)

Об этом пишет чешское издание Denikn.

"Небольшая крымская крымскотатарская организация, которая характеризуется лояльностью к России и ее президенту Владимиру Путину и имеет большой международный успех - участвовала в торжествах 28 октября в Пражском Граде по приглашению президента Чехии Милоша Земана. Он признал Крым частью России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тамила Ниметуллаева из "Къырым бирлигы" ( "Крымская Единство") приняла участие в торжественном приеме вместе со своим мужем - вице-президентом "Крымского единства".

"Къырым бирлигы" в Facebook заявили, что президент Чехии Милош Земан - "европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации".

В то же время прес-секретарь Земана Иржи Овчачек не стал оспаривать утверждение, что Земан признал Крым частью России, передает "Европейская правда".