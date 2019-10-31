Более $ 60 млн убытков: экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержали в Литве

31 октября, 2019, 18:31

В Вильнюсе задержали Петра Вовчука, которого НАБУ с марта 2017 года разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более $ 60 млн убытков предприятию

Об этом сообщает НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением"), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.



По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более $ 60 млн.



Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.



"Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $ 60 млн. Дела в отношении еще двух человек - советника главы правления ПАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще одного человека объявили в розыск", - отметили в НАБУ.