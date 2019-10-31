Более 50% жилых новостроек в Украине являются рискованным. Больше всего таких в Одессе и Киеве - исследование

31 октября, 2019, 10:33

Более 50% всех объектов, возводимых в Украине подпадают под критерии рисковых строительств. Наибольшее количество таких объектов возводится в Одессе - более 76% из 161 объекта. Из 400 объектов Киева рискованными являются 55%

Об этом говорится в данных исследования, проведенного компанией Monitor.Estate и "Украинским клубом недвижимости".

По словам Владимира Копотя, основателя компании Monitor.Estate, наименьшее количество рисковых строек обнаружено в Харькове - 42% (из 71 объекта) и Днипре - 47% (из 43 строек).

В целом по Украине более 50% всех возводимых объектов (более 550 строек), подпадают под критерии рисковых строек.

Так, более 27% - строятся без разрешения на строительные работы, 34% - строятся без лицензий на осуществление строительной деятельности, 33% - строятся на землях без надлежащего целевого назначения или без кадастрового номера, у 24% участников строек есть налоговый долг, 13% субъектов хозяйствования находятся на стадии исполнительного производства.

По данным Ольги Соловей, основателя "Украинского клуба недвижимости", пока деятельность Государственной архитектурно-строительной инспекции почти полностью парализована до момента назначения нового руководителя.

"Разрешения на строительство не выдаются, как, собственно, и почти не вводятся в эксплуатацию уже построенные дома. Кроме этого, до сих пор в Киеве есть около 50 конфликтных объектов, реализация которых почти заморожена", - заявила она.

Эксперты проанализировали 1167 объектов жилищного строительства в Киеве, Киевской области, Днипре, Львове, Одессе и Харькове.