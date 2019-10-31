Богдан подтвердил: экс-глава СБУ времен Януковича Хорошковский консультирует таможню

31 октября, 2019, 09:20

Экс-глава СБУ в 2010-2012 годах и глава таможни в 2007-2009 годах Валерий Хорошковский консультирует Государственную таможенную службу

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью "Украинской правде".

Журналисты спросили, правда ли, что Офис президента пользуется консультациями Хорошковского, чтобы улучшить показатель доходов и сборов таможни. На что он ответил: "Это правда".

По словам Богдана, при Хорошковском на таможне в 2007-2009 годах доходы выросли в 4 раза.

"Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю... К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не удается", - заверил руководитель ОПГ .

Он отметил, что старая система таможни, понимая, что не будет в новой реальности, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефедова, так и жизни страны: "поэтому доходы от таможни упали очень существенно, и это большая проблема".

Богдан заверил, что с точки зрения идеологии власти, назначение Хорошковского невозможно, ведь у него есть политический бэкграунд.

"На мой - исключительно на мой взгляд, это (назначение Хорошковского на должность - ред.) было бы наверное, правильным решением", - добавил он.