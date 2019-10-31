Автокран КТА-25 и экскаватор ЭОВ-4421 на базе КрАЗ-63221 на ведомственных испытаниях получили положительные заключения

31 октября, 2019, 14:34

Дрогобычский завод автомобильных кранов (DAK) при участии комиссии Министерства обороны Украины провели испытания армейских версий автокрана КТА-25 и экскаватора ЭОВ-4421-М на базах КрАЗ-63221 в заводских и полевых условиях, в частности на полигонах "Широкий лан" и "Яворивский"

По словам коммерческого директора Дрогобычского завода автомобильных кранов Анатолия Невмержицкого, испытания - успешные, по их итогам, согласно приказу МО Украины, эту продукцию принято на вооружение. И есть надежда на новые заказы от оборонного ведомства в рамках ГОЗ на 2020 год.

После возобновления работы предприятия в текущем году его первой профильной продукцией стала спецтехника для Вооруженных Сил Украины на базе КрАЗа. Шасси КрАЗ-63221 - стандартное, с односкатной ошиновкой колес. Эта модель шасси 6х6 - лучший вариант под установку спецнадстроек для работы в экстремальных природно-климатических и дорожных условиях.

Крановые установки на шасси КрАЗ обладают рядом преимуществ: высокой несущей способностью автомобильного шасси, проходимостью и устойчивостью, экономичностью, простотой и надежностью.

Традиционная капотная компоновка КрАЗов облегчает доступ к обслуживанию двигателя при сложенной и опущенной в транспортное положение стреле, позволяет проще и надежнее закреплять крюк в передней части автомобиля. При техническом обслуживании двигателя отвод стрелы крана в сторону не требуется, что предоставляет дополнительные удобства водителю.

Сегодня торговая марка "КрАЗ" предлагает своим покупателям 25-, 32 и 40-тонные автокраны на базе своих шасси различных колесных формул и компоновочных решений. Среди фаворитов у потребителей и машзаводов - шасси КрАЗ-65053, КрАЗ-63221, КрАЗ-6511.