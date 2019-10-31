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Espreso.tvСпортАльварес возмущен, что Ломаченко опережает его в рейтинге лучших боксеров мира

Альварес возмущен, что Ломаченко опережает его в рейтинге лучших боксеров мира


фото: BoxingScene
Мексиканец Сауль Альварес заявил, что он заслуживает быть выше украинца Василия Ломаченко в рейтинге лучших боксеров мира

Об этом сообщает BoxingScene.

Сауль Альварес, который является чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета), заявил, что он достиг на ринге большего, чем украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд, которые опережают его в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнала The Ring.

"Я сделал больше, чем Ломаченко и Кроуфорд. Мои достижения более весомые. Но, если я не буду первым номером в рейтинге, я смогу спокойно с этим жить. В конце концов, кто-то же составляет эти рейтинги. Возможно, я просто не нравлюсь этим людям, и они никогда не поставят меня на первое место. Главное - то, что в течение всей жизни я чувствую себя первым номером. Именно благодаря этому я всего достиг. С момента начала карьеры в профи я чувствовал себя лидером ", - сказал Альварес.

Мексиканец в следующем поединке 2 ноября в Лас-Вегасе (США) подерется с чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым.

  • 31 октября Сауль Альварес заявил, что согласился на бой в полутяжелом весе против россиянина Сергея Ковалева, чтобы войти в историю.
  • 30 октября Сауль Альварес, который выступает в весе до 72,6 кг, заявил, что хочет провести бой в бывшей категории украинца Александра Усика - до 90,7 кг.

 

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