Альварес возмущен, что Ломаченко опережает его в рейтинге лучших боксеров мира

31 октября, 2019, 17:25

Мексиканец Сауль Альварес заявил, что он заслуживает быть выше украинца Василия Ломаченко в рейтинге лучших боксеров мира

Об этом сообщает BoxingScene.

Сауль Альварес, который является чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета), заявил, что он достиг на ринге большего, чем украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд, которые опережают его в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнала The Ring.

"Я сделал больше, чем Ломаченко и Кроуфорд. Мои достижения более весомые. Но, если я не буду первым номером в рейтинге, я смогу спокойно с этим жить. В конце концов, кто-то же составляет эти рейтинги. Возможно, я просто не нравлюсь этим людям, и они никогда не поставят меня на первое место. Главное - то, что в течение всей жизни я чувствую себя первым номером. Именно благодаря этому я всего достиг. С момента начала карьеры в профи я чувствовал себя лидером ", - сказал Альварес.

Мексиканец в следующем поединке 2 ноября в Лас-Вегасе (США) подерется с чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым.