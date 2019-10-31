Адвокат Порошенко: Портнова надо допросить повторно

31 октября, 2019, 13:10

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что следователи Национальной полиции должны провести повторный допрос экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова

Об этом Головань написал 31 октября в своем блоге.

"Самый известный пасквилянт страны господин Портнов почему-то не анонсировал заранее свой допрос в Национальной полиции. Да и следователи Национальной полиции провели допрос любимца Романа Трубы тихонько, как мышки. Не допросить не могли, потому что нужно же выполнять решение суда. Судя по телеграмм-каналу, Портнов во всем признался и свою причастность к нападению на пятого президента Украины не отрицал. Однако допрос проведен с нарушением закона", - отметил адвокат.

Головань отметил, что, в отличие от производств ГБР по "ничтожным портновским заявлениям", в производстве по факту нападения на Порошенко есть пострадавшие.

"А потерпевший, в отличие от заявителя, в соответствии со статьей 56 УПК Украины во время досудебного расследования вправе участвовать в следственных (розыскных) и других процессуальных действиях, во время проведения которых задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол, а также знакомиться с протоколами следственных (розыскных) и других процессуальных действий, выполненных с его участием. в соответствии с частью 6 статьи 223 УПК Украины, следственное (сыскное) действие, совершаемое по ходатайству потерпевшего, проводится с участием лица, ее инициировавшего и (или) его защитника или представителя. Поэтому следователь Национальной полиции, который скрыл от пострадавших допрос Портнова и не дал возможности задать ему вопросы, нарушил закон. Он не имел права этого делать, как бы слезно не просили его господин Портнов и его властные покровители", - отметил Головань.

Адвокат заявил, что, поскольку следователь продемонстрировал зависимость и предвзятость, ему будет заявлен отвод.

"Представитель потерпевших будет требовать повторного допроса Портнова. Директор ГБР Роман Труба также должен быть допрошен с участием представителя потерпевших", - сообщил Головань.

Ранее Головань обнародовал полный текст постановления Шевченковского райсуда Киева относительно допроса директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.