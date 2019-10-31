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Espreso.tvОбщество4 ноября должно начаться разведения сил в Петровском - Зеленский

4 ноября должно начаться разведения сил в Петровском - Зеленский


фото: president.gov.ua
Разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское должно начаться 4 ноября

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое, - ред.) Если все будет безопасно в Петровском в течение недели - должно быть 7 дней тишины - то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - говорится в его заявлении.

Согласно рамочным соглашениям "о разведении сил и средств", отвод сил может произойти не раньше, чем через 7 дней после последнего нарушения режима тишины на участке разведения.

Напомним, разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом на Луганщине.

ОБСЕ подтвердила разведение войск.

  • Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту
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