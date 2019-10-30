Женщина-рефери показала обладателю "Золотого мяча" желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи
Об этом сообщает FootbaII_HQ в twitter.
Лилах Асулин остановила матч после мелкого фола Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.
Благотворительная игра состоялась 29-го октября в Хайфе и завершилась победой бразильских звезд со счетом 4: 2.
37-летний Кака завершил карьеру в 2017 году. Полузащитник выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского "Реала", вместе с "Миланом" побеждал в Серии А и Лиге чемпионов. В составе сборной Бразилии Кака в 2002 году стал чемпионом мира. В 2007 году бразилец стал обладателем "Золотого мяча".
Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. pic.twitter.com/k3lUHJXd9N- Football HQ (@FootbaII_HQ) October 29 2019
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