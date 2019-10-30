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Espreso.tvСпортЖенщина-рефери показала обладателю "Золотого мяча" желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи

Женщина-рефери показала обладателю "Золотого мяча" желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи


фото: twitter
Судья товарищеского матча между сборными легенд Бразилии и Израиля Лилах Асулин показала обладателю "Золотого мяча" Кака желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи

Об этом сообщает FootbaII_HQ в twitter.

Лилах Асулин остановила матч после мелкого фола Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.

Благотворительная игра состоялась 29-го октября в Хайфе и завершилась победой бразильских звезд со счетом 4: 2.

37-летний Кака завершил карьеру в 2017 году. Полузащитник выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского "Реала", вместе с "Миланом" побеждал в Серии А и Лиге чемпионов. В составе сборной Бразилии Кака в 2002 году стал чемпионом мира. В 2007 году бразилец стал обладателем "Золотого мяча".

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