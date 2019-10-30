Земан пригласил на торжественный прием пророссийских псевдоактивистов
Об этом сообщает "Европейская правда".
Представительница маргинальной организации "Къырым бирлигы" Тамила Ниметуллаева посетила прием в президентском дворце по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии.
Эта организация играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес Меджлису крымскотатарского народа. В то же время она не признана в ЕС.
"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставителями крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители Меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представлены в Украине", - рассказал бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представителей именно этой организации пригласили на празднование.
В то же время пресс-секретарь президента Иржи Овчачек не стал оспаривать утверждение о том, что Земан признал Крым частью России.
"Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас принуждали иметь одно мнение. Я не хочу, чтобы это время вернулось", - сказал Овчачек.
Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов.
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