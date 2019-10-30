Земан пригласил на торжественный прием пророссийских псевдоактивистов

30 октября, 2019, 21:38

Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представительница маргинальной организации "Къырым бирлигы" Тамила Ниметуллаева посетила прием в президентском дворце по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии.

Эта организация играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес Меджлису крымскотатарского народа. В то же время она не признана в ЕС.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставителями крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители Меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представлены в Украине", - рассказал бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представителей именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Иржи Овчачек не стал оспаривать утверждение о том, что Земан признал Крым частью России.

"Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас принуждали иметь одно мнение. Я не хочу, чтобы это время вернулось", - сказал Овчачек.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов.