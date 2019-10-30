Зеленский и Меркель в шестой раз пообщались по телефону

30 октября, 2019, 20:31

Состоялась шестой телефонный разговор между президентом Зеленским и канцлером Меркель

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.

"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией, нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших друзей!" - говорится в сообщении.

В то же время посол не собщает деталей разговора между президентом Украины и канцлером Германии.