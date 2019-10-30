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Espreso.tvОбществоЗеленский и Меркель в шестой раз пообщались по телефону

Зеленский и Меркель в шестой раз пообщались по телефону

Состоялась шестой телефонный разговор между президентом Зеленским и канцлером Меркель

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.

"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией, нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших друзей!" - говорится в сообщении.

В то же время посол не собщает деталей разговора между президентом Украины и канцлером Германии.

 

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