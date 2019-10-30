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Espreso.tvОбществоЗавершение войны и возвращение территорий возможно благодаря дипломатии и санкциям, - Зеленский

Завершение войны и возвращение территорий возможно благодаря дипломатии и санкциям, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что завершение войны и возвращение украинских территорий возможно благодаря дипломатии и санкционному давлению. И на этом пути важны Минский процесс и встреча лидеров стран в нормандском формате

Об этом сказал Владимир Зеленский во время выступления на "Форуме единства", сообщает пресс-служба президента.

"Нам нужен мир на наших условиях? Для этого у страны должна быть сильная позиция. Она возможна в случае сохранения санкций. Именно поэтому сегодня так важны Минский процесс и встреча в нормандском формате. Она должна состояться. И мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза. Чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории", - сказал Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, целью сегодняшнего форума является поиск ответов на вопрос, как вернуть оккупированный Донбасс и Крым.

"Безусловно, война на востоке Украины и аннексия Крыма в результате российской агрессии - это самые большие вызовы, выпавшие на долю нашего государства в XXI веке. Но цель этого форума - не обсуждение обороны и безопасности стратегий. Мы не будем говорить сегодня об очевидных вещах - необходимости сильной и боеспособной армии для защиты суверенитета и независимости. Это - аксиома", - подчеркнул президент.

По его словам, необходимо строить успешную страну. И для этого государство должно не потерять самое главное - умы украинских граждан на оккупированных территориях.

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