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Espreso.tvМирЗа Сирию и С-400: Конгресс США утвердил новые санкции против Турции

За Сирию и С-400: Конгресс США утвердил новые санкции против Турции


фото: reuters
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и приобретения российских ЗРК С-400

Об этом сообщает USA Today.

После решения, президент США Дональд Трамп обязан ввести санкции против турецких военных. В частности, против главы Минобороны страны Хулуси Акара.

Пакет санкций называется Protect Against Conflict by Turkey Act (Закон о защите от конфликта с турецкой стороны).

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