За Сирию и С-400: Конгресс США утвердил новые санкции против Турции
30 октября, 2019, 10:31
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и приобретения российских ЗРК С-400
Об этом сообщает USA Today.
После решения, президент США Дональд Трамп обязан ввести санкции против турецких военных. В частности, против главы Минобороны страны Хулуси Акара.
Пакет санкций называется Protect Against Conflict by Turkey Act (Закон о защите от конфликта с турецкой стороны).
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