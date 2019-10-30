За Сирию и С-400: Конгресс США утвердил новые санкции против Турции

30 октября, 2019, 10:31

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и приобретения российских ЗРК С-400

Об этом сообщает USA Today.

После решения, президент США Дональд Трамп обязан ввести санкции против турецких военных. В частности, против главы Минобороны страны Хулуси Акара.

Пакет санкций называется Protect Against Conflict by Turkey Act (Закон о защите от конфликта с турецкой стороны).