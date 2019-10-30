Известный итальянский футболист стал жертвой вооруженного ограбления
30 октября, 2019, 13:50
Экс-футболист "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио стал жертвой вооруженного ограбления
Об этом сообщает ANSA.
В ночь с 29 на 30 октября бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио подвергся нападению грабителей, находясь с женой дома, в Виново.
В дом спортсмена ворвались четверо грабителей, вооруженных пистолетами и отвертками. Силой они заставили хозяев открыть сейф. Злоумышленники похитили драгоценности и часы, после чего скрылись.
Полиция изучает видео с камер наблюдения и пытается разыскать грабителей. Экс-футболист и его жена в результате инцидента не пострадали, а стоимость похищенного имущества пока устанавливается.
- Напомним, 2 октября бывший полузащитник итальянского "Ювентуса" Клаудио Маркизио решил завершить карьеру .
- 17 октября испанский полиция задержала членов банды, которая грабила дома футболистов мадридских клубов "Реал" и "Атлетико"
- Напомним, в феврале дом футболиста "Реала" Карима Бензема ограбили, когда он играл против "Барселоны" в Кубке Испании.
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