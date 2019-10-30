Известный итальянский футболист стал жертвой вооруженного ограбления

30 октября, 2019, 13:50

Экс-футболист "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио стал жертвой вооруженного ограбления

Об этом сообщает ANSA.

В ночь с 29 на 30 октября бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио подвергся нападению грабителей, находясь с женой дома, в Виново.

В дом спортсмена ворвались четверо грабителей, вооруженных пистолетами и отвертками. Силой они заставили хозяев открыть сейф. Злоумышленники похитили драгоценности и часы, после чего скрылись.

Полиция изучает видео с камер наблюдения и пытается разыскать грабителей. Экс-футболист и его жена в результате инцидента не пострадали, а стоимость похищенного имущества пока устанавливается.