Импичмент Трампа: директор по вопросам Европы Совбеза США дал показания в Конгрессе
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на вступительную речь Виндмана
Александр Виндман первый из чиновников администрации Трампа, кто свидетельствовал перед Конгрессом. В Белом доме он занимает должность директора по вопросам Европы Совета по национальной безопасности США.
Слушания состоялись за закрытыми дверями.
Виндман заявил, что сам звонок Трампа встревожил его еще больше.
"Мне не казалось должным требовать, чтобы иностранное правительство расследовало американского гражданина, и я волновался о возможных последствиях для поддержки Украины со стороны США", - сказал он.
"Я понял, если Украина таки начнет расследование в отношении Байдена и Burisma (газовая компания, к которой причастен сын Хантер Байден - ред.) это скорее всего расценят как игру в пользу одной партии, и Украина, безусловно, потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имеет. Это все бы негативно повлияло бы на национальную безопасность США ", - подчеркнул чиновник.
Так как Виндман родился в Украине, некоторые республиканцы упрекают его в лояльности к стране своего рождения и даже шпионаже. Однако такие тезисы подверглись критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, так как Виндман служил в Ираке и получил награду "Пурпурное сердце".
Справка
Виндману и его брату Евгению было три года, когда они с отцом, бабушкой и старшим братом прибыли в США и поселились на Брайтон Бич в Нью-Йорке.
В 1998 году Александр Виндман окончил Государственный университет Нью-Йорка, затем поступил в войска и, среди прочего, служил в Южной Корее, Германии а также в 2003 году в Ираке, где он был ранен, за что он получил награду "Пурпурное сердце".
Позже начал работать в Белом доме.
У Александра Виндмана есть брат-близнец, который также имеет высокое воинское звание, как и его брат, занимает высокий пост в администрации Трампа. Он является юристом Белого дома, ответственным за вопросы этики.
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