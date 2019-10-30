Импичмент Трампа: директор по вопросам Европы Совбеза США дал показания в Конгрессе

30 октября, 2019, 10:58

Чиновник Белого дома, уроженец Украины Александр Виндман сказал, что все присутствующие при разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского четко поняли, о чем просил американский лидер украинского коллегу

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на вступительную речь Виндмана

Александр Виндман первый из чиновников администрации Трампа, кто свидетельствовал перед Конгрессом. В Белом доме он занимает должность директора по вопросам Европы Совета по национальной безопасности США.

Слушания состоялись за закрытыми дверями.

Во вступительном слове чиновник отметил, что тезис о расследовании по Байдену был озвучен еще во время встречи с украинцами 10 июля в Белом доме.

Виндман заявил, что сам звонок Трампа встревожил его еще больше.

"Мне не казалось должным требовать, чтобы иностранное правительство расследовало американского гражданина, и я волновался о возможных последствиях для поддержки Украины со стороны США", - сказал он.

"Я понял, если Украина таки начнет расследование в отношении Байдена и Burisma (газовая компания, к которой причастен сын Хантер Байден - ред.) это скорее всего расценят как игру в пользу одной партии, и Украина, безусловно, потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имеет. Это все бы негативно повлияло бы на национальную безопасность США ", - подчеркнул чиновник.

Так как Виндман родился в Украине, некоторые республиканцы упрекают его в лояльности к стране своего рождения и даже шпионаже. Однако такие тезисы подверглись критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, так как Виндман служил в Ираке и получил награду "Пурпурное сердце".

Справка

Виндману и его брату Евгению было три года, когда они с отцом, бабушкой и старшим братом прибыли в США и поселились на Брайтон Бич в Нью-Йорке.

В 1998 году Александр Виндман окончил Государственный университет Нью-Йорка, затем поступил в войска и, среди прочего, служил в Южной Корее, Германии а также в 2003 году в Ираке, где он был ранен, за что он получил награду "Пурпурное сердце".

Позже начал работать в Белом доме.

У Александра Виндмана есть брат-близнец, который также имеет высокое воинское звание, как и его брат, занимает высокий пост в администрации Трампа. Он является юристом Белого дома, ответственным за вопросы этики.