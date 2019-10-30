Яременко о своей переписки с "Алиной": журналисты акцентируют внимание не на политических вопросах

30 октября, 2019, 14:15

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко прокомментировал свою "провокацию" с перепиской с якобы проституткой

Об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"Я достиг желаемого эффекта. Мы привлекли внимание к тому, что происходит в Верховной Раде, кроме нормальной журналистики, чем злоупотребляют, на чем делают акцент. Информация не о политических вопросах, а о разных вещах, которые не имеют ничего общего с политикой и является не проверенной. Это погоня за жареными "желтыми" фактами Думаю, у нас люди не настолько глупы, которым скармливают непроверенные "утки" ", - отметил нардеп.

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По его словам, "гонки за телефонам - это очень сомнительная вещь и с правовой, и этической точки зрения".

"Теперь начнется дискуссия, кому можно верить. Повторюсь, это сфабрикованная переписка", - добавил он.

Напомним, переписку журналисты обнародовали 30 октября. В частности, Яременко получил сообщение, в котором следующее:

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час - $ 100, 2 часа - $ 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можна", - пишет "Алина".

После обнародования переписки в соцсетях нардеп заявил в Facebook , что это была провокация журналистов:

"О провокации. После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я сделал вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Продолжение следует".