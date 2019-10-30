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Espreso.tvОбществоВ Украине временно закрывается консульство Израиля

В Украине временно закрывается консульство Израиля

Дипломатическая миссия Израиля временно прекращает свою работу в Украине

Об этом сообщает пресс служба посольства в Facebook.

Отмечается, что консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство / консульство ", - говорится в сообщении.

В консульстве пояснили, что решение Министерства финансов Израиля не оставляет другого выбора, как принять вышеупомянутые меры.

"Мы надеемся, что этот кризис будет решен быстрее", - добавили в посольстве.

 

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