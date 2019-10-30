В оккупированном Севастополе детей приняли в комсомол

30 октября, 2019, 09:23

В Севастополе 29 октября отметили "день рождения комсомола"

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" .

Отмечается, что коммунисты устроили митинг, во время которого приняли детей в комсомольцы. Билеты новым комсомольцам вручил руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко.

По его словам, "комсомол - лучшая организация в Севастополе, которая творит много добрых дел".

Во время проведения мероприятия у стены с памятным знаком стоял почетный караул из детей-пионеров и комсомольцев с флагами.