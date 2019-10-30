В правительстве предлагают ввести для городских и пригородных маршрутов Киева единый билет

30 октября, 2019, 12:45

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют создать проект "Киев S- Bahn", который должен совместить пригородные железнодорожные станции с Киевом

Пользоваться этой системой и городским транспортом Киева можно будет по единому билету, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"53 млн человек - планируемый ежегодный объем перевозки. Единый билет на всем маршруте", - сообщил Криклий, представляя проект "Киев S-Bahn".

По расчетам министерства, проект скоростного пригородного транспорта должен охватить около 50 железнодорожных станций в Киеве и вокруг него с возможностью пересадки на станциях метро.