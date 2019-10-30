В матче Кубка Украины по футболу было забито 30 голов

30 октября, 2019, 11:41

В матче первого раунда Кубка Украины среди женщин "Луганочка-Спартак" - "Пантеры", было забито 30 голов

Об этом сообщает football.ua

В рамках первого раунда Кубка Украины по футболу, среди женщин, встречались аутсайдер Первой лиги "Луганочка-Спартак" и середняк элитного дивизиона уманские "Пантеры". Командам удалось забить 30 голов на двоих, а противостояние завершилось со счетом 29: 1 в пользу гостей из Умани.

Всего в составе "Пантеры" отличились девять футболисток. 11 голов удалось забить 18-летней Оксане Билокур, а 20-летняя Виктория Серемчук отличилась 10 раз.

По одному голу удалось отличиться Диане Ковтун, Оксане Черной, Анастасии Свердловой, Аминате Аслахановой, Алине Шиловой, Диане Беляковой. Последние два мяча на счету Ирины Рыбалкиной.