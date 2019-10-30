В Мариуполе 16 студентов госпитализированы с отравлением, - ГСЧС
30 октября, 2019, 11:51
В Донецкой области с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализировали студентов Украинской академии лидерства, с которыми накануне встречался Владимир Зеленский
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства", - отметили в ГСЧС.
В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, 29 октября студенты Украинской Академии лидерства встречались в Мариуполе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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