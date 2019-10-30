В Киеве легковушка снесла ограждение скоростного трамвая

30 октября, 2019, 07:36

Утром 30 октября в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла на ул. Жилянской. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение скоростного трамвая, сломав около 10 м забора.

К счастью ДТП обошлось без пострадавших, а машина не выехала на пути и не помешала трамвайному движению.