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Espreso.tvОбществоВ Киеве легковушка снесла ограждение скоростного трамвая

В Киеве легковушка снесла ограждение скоростного трамвая

Утром 30 октября в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла на ул. Жилянской. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение скоростного трамвая, сломав около 10 м забора.

К счастью ДТП обошлось без пострадавших, а машина не выехала на пути и не помешала трамвайному движению.

 

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