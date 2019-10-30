В Кропивницком появился новый лотерейный миллионер

30 октября, 2019, 12:32

Благодаря "Лото-Забава" в Кропивницком стало на одного миллионера больше! Им стала Анна Романовна Смирнова, которая 15 лет играла в "Лото-Забава" и летом этого года наконец купила выигрышный билет на 1 млн гривен

Еще несколько месяцев назад Анна Романовна - пенсионерка из Кропивницкого - только мечтала о больших деньгах. Но минувший уик-энд она на собственном опыте почувствовала,

что такое настоящие два дня из жизни миллионера, когда приехала в Киев за собственным чеком на один миллион гривен. Новоиспеченная миллионерша убеждена, что приз поможет чаще видеться с родными и близкими.

Ее ждал собственный лимузин, экскурсии по Киеву, роскошные рестораны, собственный фотограф и многое другое. Но самое главное - всю эту радость она разделила вместе с дочерью и внуком, которые специально прилетели к ней из Лондона.

По словам Натальи - дочери миллионера "Лото-Забава", всем очень понравилась подготовленная лотерейным оператором развлекательная программа, а Саша - внук миллионерши - остался в настоящем восторге от возможности передвигаться по городу на белом лимузине.

Сама же Анна Романовна признается, что верила в свою победу и знала, что все будет хорошо.

Для Смирновых - семейная традиция, которая теперь объединяет семью - маму в Кропивницкому и дочь с внуком - в Лондоне. Часть выигранных средств Анна планирует использовать, чтобы чаще видеться с родными, детьми и внуками. Ведь каждая поездка к дочери в Великобританию - это большие деньги.

Остальную часть денег планирует потратит на свое здоровье, и улучшение быта в доме.

Кстати, Наталья в Лондоне также играет в лотерею и при этом мыслями возвращается к маме. На выигрыше в миллион Анна Романовна останавливаться не планирует и рассказывает, что будет продолжать играть в "Лото-Забава" и в дальнейшем, ведь есть еще джекпот размером в 3 миллиона гривен.