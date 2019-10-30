В Конгрессе США обнародовали текст резолюции об импичменте Трампа

30 октября, 2019, 14:20

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, которую планируется поставить на голосование 31 октября, чтобы формализовать процедуру импичмента

Об этом сообщает CNN.

"Проект резолюции предусматривает процедурные детали относительно того, как палата перейдет к следующему этапу расследования об импичменте. Спикер Нэнси Пелоси утверждает, что принятие резолюции поможет устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа отказать в предоставлении документов, не допускать свидетелей для показаний , пренебрегать надлежаще оформленными повестками или препятствовать работе Палаты представителей ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, резолюция, в частности, регламентирует процедуру слушания свидетелей в комитете разведки.

Главы четырех комитетов Палаты представителей в совместном заявлении подчеркнули: "В ходе расследования по импичменту собран большой объем доказательств и свидетельств, и вскоре американский народ услышит все в открытом доступе. Резолюция, представленная сегодня в комитете по процедурным вопросам, обеспечит эти движения".

В резолюции также отмечается, что меньшинство может требовать вызовов свидетелей повестками - но будут выдаваться эти повестки только с согласия главы палаты.

Также предполагается, что комитет по разведке составит отчет, со своими выводами и рекомендациями, который будет передан юридическому комитету, а затем обнародован.

Резолюция предоставляет адвокатам президента США возможность участвовать в работе юридического комитета. Отмечается, что они будут иметь возможность представлять свое видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения.

В то же время процедурный комитет утверждает, если президент незаконно отказывается сотрудничать с Конгрессом, то глава палаты вправе отклонять запросы его адвокатов.

Как сообщалось, Палата представителей США проведет первое голосование по резолюции об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, 31 октября.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что резолюция, которую вынесут на голосование, "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм свидетельств, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника ".