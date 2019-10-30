В Конгрессе США обнародовали текст резолюции об импичменте Трампа
Об этом сообщает CNN.
"Проект резолюции предусматривает процедурные детали относительно того, как палата перейдет к следующему этапу расследования об импичменте. Спикер Нэнси Пелоси утверждает, что принятие резолюции поможет устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа отказать в предоставлении документов, не допускать свидетелей для показаний , пренебрегать надлежаще оформленными повестками или препятствовать работе Палаты представителей ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, резолюция, в частности, регламентирует процедуру слушания свидетелей в комитете разведки.
Главы четырех комитетов Палаты представителей в совместном заявлении подчеркнули: "В ходе расследования по импичменту собран большой объем доказательств и свидетельств, и вскоре американский народ услышит все в открытом доступе. Резолюция, представленная сегодня в комитете по процедурным вопросам, обеспечит эти движения".
В резолюции также отмечается, что меньшинство может требовать вызовов свидетелей повестками - но будут выдаваться эти повестки только с согласия главы палаты.
Также предполагается, что комитет по разведке составит отчет, со своими выводами и рекомендациями, который будет передан юридическому комитету, а затем обнародован.
Резолюция предоставляет адвокатам президента США возможность участвовать в работе юридического комитета. Отмечается, что они будут иметь возможность представлять свое видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения.
В то же время процедурный комитет утверждает, если президент незаконно отказывается сотрудничать с Конгрессом, то глава палаты вправе отклонять запросы его адвокатов.
Как сообщалось, Палата представителей США проведет первое голосование по резолюции об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, 31 октября.
Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что резолюция, которую вынесут на голосование, "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм свидетельств, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника ".
- Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
- По информации издания Buzzfeed, импичмент Трампу могут объявить до Дня благодарения.
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