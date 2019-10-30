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Espreso.tvОбществоВ Камеруне произошел оползень: 42 погибших

В Камеруне произошел оползень: 42 погибших

На западе Камеруна в результате оползня, вызванного проливными дождями, погибли по меньшей мере 42 человека

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение CRTV.

Оползень сошел из-за сильных дождей в ночь на среду, 30 октября, в городе Бафуссам. Среди погибших были найдены тела 26 детей.

"Я услышал шум около 10 часов вечера. Я увидел большое облако пыли и, когда оно рассеялось, я увидел, что гора обвалилась", - рассказал местный житель Альберт Кенг.

Телеканал CNN сообщает, что из-под завала удалось спасти 12-летнюю девочку. Дом, в котором она жила с родителями, обрушился в результате оползня.

"Когда дом начал разрушаться, я бросился в комнату, чтобы помочь своим детям, которые звали на помощь. Мне удалось выбить заднюю дверь и вытащить трех из них, но я не смог найти одну из дочерей", - рассказал отец Табу Виктор.

 

Проливные дожди, которые продолжались после окончания сезона дождей в Центральной Африке, вызвали масштабное наводнение, в результате которого в соседней Центральноафриканской Республике были перемещены почти 30 тысяч человек.

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