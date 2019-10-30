В Камеруне произошел оползень: 42 погибших

30 октября, 2019, 17:43

На западе Камеруна в результате оползня, вызванного проливными дождями, погибли по меньшей мере 42 человека

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение CRTV.

Оползень сошел из-за сильных дождей в ночь на среду, 30 октября, в городе Бафуссам. Среди погибших были найдены тела 26 детей.

"Я услышал шум около 10 часов вечера. Я увидел большое облако пыли и, когда оно рассеялось, я увидел, что гора обвалилась", - рассказал местный житель Альберт Кенг.

Телеканал CNN сообщает, что из-под завала удалось спасти 12-летнюю девочку. Дом, в котором она жила с родителями, обрушился в результате оползня.

"Когда дом начал разрушаться, я бросился в комнату, чтобы помочь своим детям, которые звали на помощь. Мне удалось выбить заднюю дверь и вытащить трех из них, но я не смог найти одну из дочерей", - рассказал отец Табу Виктор.

Bafoussam, video de la catastrophe naturelle du 29-10-19.

Short video of the Bafoussam land slide of 29/10/19. pic.twitter.com/rO71zQ3O7r - Minddevel (@ Minddevelcamer1) October 29 2019

Following the landslide which occurred in the Bafoussam III Council, the Minister of Decentralization and Local Development, HE Georges Elanga Obam visited the site to appraise the situation. He ordered the disbursement of FCFA 25.000.000 as support to the affected council. pic.twitter.com/KdwpBHPYZo - Minddevel (@ Minddevelcamer1) October 29 2019

Проливные дожди, которые продолжались после окончания сезона дождей в Центральной Африке, вызвали масштабное наводнение, в результате которого в соседней Центральноафриканской Республике были перемещены почти 30 тысяч человек.