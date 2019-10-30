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Espreso.tvОбществоВ Калифорнии на вечеринке в честь Хэллоуина произошла перестрелка, есть погибшие

В Калифорнии на вечеринке в честь Хэллоуина произошла перестрелка, есть погибшие

В Лонг-Бич, штат Калифорния (США), три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуина

Об этом сообщает Sky News .

Сообщается, что подозреваемые все еще находятся на свободе.

Представитель пожарной охраны Лонг-Бич Джейк Хефлин заявил, что всем пострадавшим, похоже, было по 20 лет.

"Похоже, это была вечеринка, какой-то тип костюмированной вечеринки в стиле Хэллоуина и именно здесь произошла стрельба", - сказал он.

Девять раненых были доставлены в местные больницы для лечения. Соседи сказали, что сначала они думали, что стрельба была фейерверком.

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