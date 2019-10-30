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Espreso.tvОбществоУкраинская книга от "Аграфки" вошла в топ-3 самых красивых в мире

Украинская книга от "Аграфки" вошла в топ-3 самых красивых в мире

Книга "Я так вижу" от творческой мастерской "Аграфка" получила бронзовую медаль на выставке победителей конкурса "Самые красивые книги со всего мира" в Швейцарии

Об этом сообщил "Украинский институт книги".

Выставка победителей конкурса "Самые красивые книги со всего мира" немецкого фонда "Искусство книги" проходила в швейцарском Люцерне.

Народная сказка "Рукавичка" той же творческой мастерской вышла в польском Wydawnictwo Dwie Siostry и была отобрана в список "Рекомендовано из-за рубежа".

"Аграфка" - это творческий и семейный тандем художников Романы Романишин и Андрея Лесива. Сейчас они одни из самых популярных украинских иллюстраторов за рубежом.

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Фото: Savino Caruso (Luzern) Stiftung Buchkunst Видавництво Старого Лева

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