Украинская книга от "Аграфки" вошла в топ-3 самых красивых в мире
30 октября, 2019, 12:23
Книга "Я так вижу" от творческой мастерской "Аграфка" получила бронзовую медаль на выставке победителей конкурса "Самые красивые книги со всего мира" в Швейцарии
Об этом сообщил "Украинский институт книги".
Выставка победителей конкурса "Самые красивые книги со всего мира" немецкого фонда "Искусство книги" проходила в швейцарском Люцерне.
Народная сказка "Рукавичка" той же творческой мастерской вышла в польском Wydawnictwo Dwie Siostry и была отобрана в список "Рекомендовано из-за рубежа".
"Аграфка" - это творческий и семейный тандем художников Романы Романишин и Андрея Лесива. Сейчас они одни из самых популярных украинских иллюстраторов за рубежом.
Фото: Savino Caruso (Luzern) Stiftung Buchkunst Видавництво Старого Лева
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