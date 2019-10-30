Украина пройдет зиму стабильно даже без транзита газа из РФ - Нафтогаз

30 октября, 2019, 13:53

Украина стабильно пройдет отопительный сезон даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении импорта газа из европейских стран

Об этом на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает УНИАН.

"Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, группой "Нафтогаз" с участием оператора газотранспортной системы и "Укртрансгаза" неоднократно проводились учения, на которых моделировались различные сценарии как погодных условий, так и различные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", - сказал он

Напомним, 29 октября Украина прекратила закачивать газ в подземные хранилища, впрочем отбор газа из хранилищ для отопления домов пока также не производится.

В общем запасы газа в начале отопительного сезона достигли 21,74 млрд кубометров при необходимых для прохождения зимы минимум 20 млрд кубометров газа.



